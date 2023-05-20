Эксперт объяснил исчезновение с фронта танков Leopard и Challenger

То, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) не заметно большого количества бронетанковой техники, выглядит очень подозрительно. Об этом заявил военный эксперт, ветеран военной разведки, герой России полковник в запасе Рустем Клупов, сообщает в субботу, 20 мая, «Московский комсомолец».

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По его словам, немецкие танки Leopard и британские Challenger, которых пока не видно на фронте, сохраняют для главного удара. Как только на фронте массово появится западная бронетехника, уверен эксперт, можно будет определить точные замыслы противника по наступлению.

«Резервы противника скрыты, скорее всего, находятся в "тумане войны". Возможно, наша разведка обладает полной информацией, но в открытых источниках данных о военной технике противника нет», — констатировал Клупов, отметив, что украинцы таким образом пытаются отвлечь внимание российских военных от главных направлений.

Он добавил, что незначительные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), как, например, на флангах российской группировки в Бахмуте и других направлениях, не являются наступлением.