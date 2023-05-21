Главная цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины. Ее в разговоре с RT Виктор Литовкин.

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Литовкин указал, что именно из-за этого страны поставляют Киеву оружие порциями, а не в необходимых ей объемах.

«Они надеются, что в течение этой затяжной операции, которую они проводят против России, Россия разорится экономически, потеряет много людей и будет продолжаться ее шельмование на политической международной арене», — заявил он, добавив, что Западу и США «абсолютно плевать на Украину».

Так Литовник отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей долгосрочным проектом и сигналом для России о том, что Запад продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.