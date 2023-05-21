$79.91-0.1386.28-0.22

Военный эксперт назвал целью Запада и США разорение России

Главная цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины. Ее в разговоре с RT Виктор Литовкин.

Военный эксперт назвал целью Запада и США разорение России
© Lenta.ru

Литовкин указал, что именно из-за этого страны поставляют Киеву оружие порциями, а не в необходимых ей объемах.

«Они надеются, что в течение этой затяжной операции, которую они проводят против России, Россия разорится экономически, потеряет много людей и будет продолжаться ее шельмование на политической международной арене», — заявил он, добавив, что Западу и США «абсолютно плевать на Украину».

Так Литовник отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей долгосрочным проектом и сигналом для России о том, что Запад продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет учитывать в своих планах намерение Запада поставить Украине истребители F-16. Он указал, что западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта, но это рискованно для них самих, а у Москвы есть необходимые средства для достижения поставленных целей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий