WP: Украина тренирует военных для форсирования Днепра

Согласно информации Washington Post, командование украинской армии готовится к форсированию Днепра. Для этих целей готовятся диверсионные отряды.

Как утверждают авторы материала, подразделения спецназа ВСУ уже переходят на левый берег реки для проведения рейдов. При этом российские войска успешно пресекают действия противника.

«Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки», — говорится в статье WP.

Также сообщается, что тренировки ВСУ проводятся два раза в неделю. Они используют катера для предполагаемого форсирования. Вместе с тем украинские военные возводят баржи, с помощью которых, вероятно, планируют переместить тяжелую бронетехнику.