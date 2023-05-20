Глава Тайваня сообщила о переговорах с США о поставках оружия

Власти Тайваня проводят переговоры с Соединенными Штатами о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщила глава администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.

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По ее словам, данная помощь со стороны Вашингтона обусловлена в основном «пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках определенного количества вооружений». Решение о том, что именно войдет в новый пакет помощи, будет принято бюро нацбезопасности Тайваня и Минобороны острова совместно с американской стороной.

Ранее стало известно, что США в рамках пакета безвозмездной помощи планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Отмечалось, что такое оружие позволит Тайваню усилить «асимметричные возможности в борьбе с коммунистическими силами».