В Кривом Роге сообщили об ударе по промышленному предприятию

В результате ночного удара в Кривом Роге было повреждено частное промышленное предприятие. Об этом в Сергей Лысак.

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«Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — заявил глава администрации.

Кроме того, в результате атаки загорелись несколько зданий, пожарные продолжают бороться с огнем, добавил Лысак.