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В Кривом Роге сообщили об ударе по промышленному предприятию

В результате ночного удара в Кривом Роге было повреждено частное промышленное предприятие. Об этом в Сергей Лысак.

В Кривом Роге сообщили об ударе по промышленному предприятию
© lenta.ru

«Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — заявил глава администрации.

Кроме того, в результате атаки загорелись несколько зданий, пожарные продолжают бороться с огнем, добавил Лысак.

Ночью 19 мая стало известно о взрывах в пяти областях Украины — Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской. Сигнал воздушной тревоги звучал почти во всех регионах страны.

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