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В Конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и укреплении ядерных сил страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

В Конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
© globallookpress.com

По данным агентства, авторами законопроекта, который получил название «Нет новому договору об СНВ», сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других. Риш считает, что решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией «сковало Соединенные Штаты, не дав стране и ее союзникам большей безопасности». Кроме того, по его мнению, данный факт «предоставил Китаю свободу захватывающими дух темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия».

Риш уверен, что новый закон «исправит данные ошибки», поскольку обяжет включать в будущие договоренности о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия и распространит его действие на Китай. Сенатор призвал быть «готовыми к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя противниками — КНР и РФ».

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