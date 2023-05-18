Кадыров заявил об отправке части подразделения Росгвардии в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО в Донбассе и на украинскую территорию очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России .

Как он написал в своём Telegram, они выдвинулись в зону СВО из Грозного. Командование бойцами взял на себя боевой офицер Магомед Тушаев.