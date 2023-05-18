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На HeliRussia-2023 показали уникальный беспилотный вертолет

В центре внимания открывшейся выставки HeliRussia-2023 оказались БАСы, то есть, беспилотные авиационные системы

На HeliRussia-2023 показали беспилотный вертолет
© РИА Новости

На вертолетной выставке это, естественно, беспилотники вертолетного типа. Среди многих представленных аппаратов выделяется целое семейство дронов, презентованное достаточно молодой кампанией "АЭРОМАКС".

Впервые показан очень интересный аппарат SH-3000. Разработчики уверяют, что подобных ему по взлетной массе и грузоподъемности в мире нет.

Длины беспилотного вертолета около 13 метров. Максимальная скорость 210 км/час. Воздушное судно способно находиться в полете до пяти часов, преодолевать расстояние до 900 км.

Перспективный беспилотник рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных местах, особенно в Сибири и районах Крайнего Севера.

Также на выставке показан демонстратор технологий по применению водородных топливных элементов в беспилотной авиационной технике. Он реализован на базе БАС вертолетного типа SH-750. Водородные технологии направлены на улучшение летных и экологических характеристик воздушных судов.

К сожалению, никаких настоящих новинок не показали "Вертолеты России". После объединения фирм "КАМОВ" и "МИЛЬ" конструкторская мысль в созданном "Национальном центе вертолетостроения", похоже, впала в летаргический сон.

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