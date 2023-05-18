На HeliRussia-2023 показали беспилотный вертолет

В центре внимания открывшейся выставки HeliRussia-2023 оказались БАСы, то есть, беспилотные авиационные системы

На вертолетной выставке это, естественно, беспилотники вертолетного типа. Среди многих представленных аппаратов выделяется целое семейство дронов, презентованное достаточно молодой кампанией "АЭРОМАКС".

Впервые показан очень интересный аппарат SH-3000. Разработчики уверяют, что подобных ему по взлетной массе и грузоподъемности в мире нет.

Длины беспилотного вертолета около 13 метров. Максимальная скорость 210 км/час. Воздушное судно способно находиться в полете до пяти часов, преодолевать расстояние до 900 км.

Перспективный беспилотник рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных местах, особенно в Сибири и районах Крайнего Севера.

Также на выставке показан демонстратор технологий по применению водородных топливных элементов в беспилотной авиационной технике. Он реализован на базе БАС вертолетного типа SH-750. Водородные технологии направлены на улучшение летных и экологических характеристик воздушных судов.