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Минобороны РФ рассказало о боях по освобождению Артемовска при активной поддержке ВДВ

Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений Воздушно-десантных войск РФ.

МО РФ рассказало о боях по освобождению Артемовска при поддержке ВДВ
© РИА Новости

Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

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