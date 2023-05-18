В России показали ударный дрон "Боец 40"

"В зоне СВО есть определенные сложности с техобслуживанием. В нашем аппарате при необходимости перемкнул [провода] и без всяких прошивок дрон полетел дальше. В полевых условиях, когда все делается на коленке в грязи, гораздо важнее, чтобы вся комплектация была [более] взаимозаменяемой, чем это обстоит у китайских модных навороченных аппаратов", - добавил Зубарев.