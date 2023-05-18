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"Связь Спецзащита" впервые показала дрон "Боец 40"

Компания "Связь Спецзащита" впервые представила ударный FPV-дрон "Боец 40", применяющийся в зоне спецоперации и отличающийся простотой техобслуживания, на международной выставке HeliRussia в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель организации Дмитрий Зубарев.

В России показали ударный дрон "Боец 40"
© ТАСС

"Мы впервые представили здесь одноразовые ударные FPV-дроны "Боец 40", - сказал он. Зубарев уточнил, что полезная нагрузка дрона составляет до 2,5 кг, дальность полета - примерно 12 км. Аппараты выпускаются в аналоговой и цифровой версиях по 40 штук, к ним прилагаются одни очки, экран и пульт. "В таком составе этот комплект уезжает к бойцам в зону спецоперации", - рассказал Зубарев.

По словам представителя компании, одно из преимуществ российского аппарата заключается в простоте техобслуживания.

"В зоне СВО есть определенные сложности с техобслуживанием. В нашем аппарате при необходимости перемкнул [провода] и без всяких прошивок дрон полетел дальше. В полевых условиях, когда все делается на коленке в грязи, гораздо важнее, чтобы вся комплектация была [более] взаимозаменяемой, чем это обстоит у китайских модных навороченных аппаратов", - добавил Зубарев.

Специалист также рассказал о разведывательной модификации дрона - "Боец-7".

"Но, в основном, сейчас нужны ударные дроны, российские, которые могли бы таскать грузы, летать и работать", - подчеркнул он.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia проходит 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо".

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