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В России завершили испытания самоходного артиллерийского орудия "Мальва"

В России завершили государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва". Она подтвердила все заявленные боевые характеристики.

В России завершили испытания самоходного артиллерийского орудия "Мальва"
© ЦНИИ "Буревестник"

Об этом ТАСС на выставке MILEX 2023, которая проходит в Минске, сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он отметил, что "Мальва" скоро начнет поступать в войска.

Александр Потапов охарактеризовал новое орудие как "лучшую машину". Самоходное артиллерийское орудие "Мальва" разработали в ЦНИИ "Буревестник".

"Мальва" - самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Калибр - 152 миллиметра. Главное ее преимущество - маневренность. Благодаря колесному шасси для нее достаточно наличия проходимой дороги с твердым покрытием. Время перехода в боевой режим не превышает минуты.

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