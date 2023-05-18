В России завершили испытания самоходного артиллерийского орудия "Мальва"
В России завершили государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва". Она подтвердила все заявленные боевые характеристики.
Об этом ТАСС на выставке MILEX 2023, которая проходит в Минске, сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он отметил, что "Мальва" скоро начнет поступать в войска.
Александр Потапов охарактеризовал новое орудие как "лучшую машину". Самоходное артиллерийское орудие "Мальва" разработали в ЦНИИ "Буревестник".
"Мальва" - самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Калибр - 152 миллиметра. Главное ее преимущество - маневренность. Благодаря колесному шасси для нее достаточно наличия проходимой дороги с твердым покрытием. Время перехода в боевой режим не превышает минуты.