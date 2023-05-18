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Армия России получила огнемет «Бородач»

Армия России получила новый огнемет «Бородач» для пехотных войск. Об этом сообщает концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александра Кочкина.

Армия России получила огнемет «Бородач»
© Lenta.ru

«Бородач» представляет собой малогабаритный реактивный огнемет (МРО-А) и является аналогом реактивной противотанковой гранаты с термобарической боевой частью. Оружие предназначено для боев в условиях города. По словам Кочкина, его можно рассматривать как одноразовый гранатомет.

Целью огнемета называется живая сила противника, находящаяся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также легкобронированной технике. Термобарический боеприпас создает объемный взрыв, также поражающим фактором являются разлетающиеся осколки, достигающие скорости 1000 метров в секунду. МРО-А «Бородач» уже принят на вооружение российской армией.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что в России начался серийный выпуск авиационных ракет «Бронебойщик». Они способны пробивать преграду и взрываться за ней. Снаряд расширит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

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