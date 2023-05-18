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Под Артемовском ликвидирован воевавший в рядах ВСУ россиянин

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиянин. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Под Артемовском ликвидирован воевавший в рядах ВСУ россиянин
© Reuters

По его информации, уроженец Волгоградской области Дмитрий Авдеев с позывным Авдей состоял в отряде «Юг» Украинской добровольческой армии.

В апреле бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека. Польскому наемнику было 45 лет, через месяц он планировал вернуться на родину, однако получил в Артемовске смертельное ранение в голову.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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