Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиянин. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, уроженец Волгоградской области Дмитрий Авдеев с позывным Авдей состоял в отряде «Юг» Украинской добровольческой армии.

В апреле бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека. Польскому наемнику было 45 лет, через месяц он планировал вернуться на родину, однако получил в Артемовске смертельное ранение в голову.