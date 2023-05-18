Ходаковский заявил, что ВСУ нанесли удары по Волновахе ракетами неизвестной модификации
Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что войска ВСУ накануне нанесли удар по Волновахе ракетами неизвестной модификации.
"Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра. Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся", — заявил Ходаковский.
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