"Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра. Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся", — заявил Ходаковский.