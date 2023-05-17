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Анонсировано применение новейших авиаракет «Бронебойщик» в зоне СВО

В России стартовал серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Как сообщает РИА Новости, заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что уже в этом году их начнут применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Анонсировано применение новейших авиаракет «Бронебойщик» в зоне СВО
© globallookpress.com

«Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть», — рассказал он в ходе выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для использования самолетами типа Су-25, военными вертолетами серии Ми-8 и другой авиатехникой, на которой есть пусковые блоки неуправляемых авиаракет. Новая модель должна дополнить семейство снарядов С-8.

Согласно информации из открытых источников, боевая часть ракеты превосходит предшествующие образцы в 5-6 раз. Она может пробивать прочные преграды и поражать противника, расположенного в фортификационных сооружениях.

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