Анонсировано применение новейших авиаракет «Бронебойщик» в зоне СВО

В России стартовал серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Как сообщает РИА Новости, заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что уже в этом году их начнут применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть», — рассказал он в ходе выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для использования самолетами типа Су-25, военными вертолетами серии Ми-8 и другой авиатехникой, на которой есть пусковые блоки неуправляемых авиаракет. Новая модель должна дополнить семейство снарядов С-8.