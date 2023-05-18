$80.04-0.7386.50-1.08

В России представили складной портативный дрон «Боец-75»

В России на выставке HeliRussia, проходящей с 18 по 20 мая в Москве, представили складной портативный дрон «Боец-75», использующийся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом Дмитрий Зубарев.

В России представили складной портативный дрон «Боец-75»
© ТАСС

По его словам, беспилотник вместе с зарядом способен переносить камеру. Собрать изделие можно за пять-десять минут.

«Бойцы могут использовать его как отличную замену аппарату DJI Mavic 3. Дрон легко складывается и превращается в маленькую коробочку размером с лист А4, которая помещается в рюкзак», — сказал Зубарев.

По его словам, в зону СВО поставлено около десяти таких дронов.

Представитель компании рассказал и о показанном на выставке одноразовом ударном FPV-дроне «Боец 40», который также используется в зоне СВО. Зубарев отметил, что беспилотник, полезная нагрузка которого достигает 2,5 килограмма, а дальность полета — около 12 километров, отличает простота обслуживания.

«Беспилотники имеют аналоговую и цифровую версии, к которым прилагаются очки, пульт и экран. В таком составе этот комплект уезжает к бойцам в зону спецоперации», — заключил Зубарев.

В мае гендиректор «Обуховского завода» Михаил Подвязников сообщил, что концерн «Алмаз-Антей» планирует выпускать в месяц 2-3 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Добрыня-2» для работы в зоне специальной военной операции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий