Зеленский заявил об уничтожении 18 из 18 ракет

Украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 ракет из 18 запущенных. Об этом Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам в Telegram.

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Он поблагодарил западных партнеров за переданные Киеву зенитные комплексы. «Когда-то мы слышали, что [получить] Patriot – это вроде бы нереально. А теперь вот они, Patriot», — сказал он.

В ночь на 16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, в том числе по американскому ЗРК Patriot. По заявлению Минобороны России, атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».