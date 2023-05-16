На Украине отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать публикации в СМИ об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 16 мая, Минобороны России сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был поражен ЗРК Patriot производства США.

«Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», - подчеркнул Игнат.

Батарея Patriot включает от 5 до 8 пусковых установок, рассказала в своем Telegram-канале директор ИМПиЭС-РУССТРАТ Елена Панина.

Общая стоимость полноценного комплекса, с пусковыми установками, боекомплектом, вспомогательной техникой, уточнила аналитик, составляет порядка $1,1 млрд.