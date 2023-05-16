На Украине отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать публикации в СМИ об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет РИА «Новости».
Во вторник, 16 мая, Минобороны России сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был поражен ЗРК Patriot производства США.
«Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», - подчеркнул Игнат.
Батарея Patriot включает от 5 до 8 пусковых установок, рассказала в своем Telegram-канале директор ИМПиЭС-РУССТРАТ Елена Панина.
Общая стоимость полноценного комплекса, с пусковыми установками, боекомплектом, вспомогательной техникой, уточнила аналитик, составляет порядка $1,1 млрд.
Таким образом, пояснила Панина, американские налогоплательщики потеряли $1,1 млрд. Кроме того, добавила она, несколько снизился боевой потенциал ВСУ.