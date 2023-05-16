$79.10+1.9086.09+1.84

Источник сообщил, что глава МВД ЛНР находится в сознании

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого накануне было совершено покушение в Луганске, находится в сознании после перенесенной операции, сообщил ТАСС во вторник источник.

Источник сообщил, что глава МВД ЛНР находится в сознании
© РИА Новости

Ранее бывший советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил ТАСС, что состояние врио министра стабильное, после тяжелой операции его ввели в искусственную кому.

"Он в сознании", - сказал собеседник агентства.

Покушение на Корнета было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении парикмахерской на улице Демехина, где находился Корнет, взорвалась граната. В результате врио министра с полученными ранениями был доставлен в реанимацию. По данным главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, пострадали восемь человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате покушения на Корнета погиб прохожий.

СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий