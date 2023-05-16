Источник сообщил, что глава МВД ЛНР находится в сознании

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого накануне было совершено покушение в Луганске, находится в сознании после перенесенной операции, сообщил ТАСС во вторник источник.

Ранее бывший советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил ТАСС, что состояние врио министра стабильное, после тяжелой операции его ввели в искусственную кому.

Покушение на Корнета было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении парикмахерской на улице Демехина, где находился Корнет, взорвалась граната. В результате врио министра с полученными ранениями был доставлен в реанимацию. По данным главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, пострадали восемь человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате покушения на Корнета погиб прохожий.