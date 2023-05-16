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Назван способ обезопасить российскую авиацию от атак ВСУ

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Ura.ru Украины (ВСУ) во время боевых заданий. Для этого он предложил использовать генератор случайных чисел при выборе времени и маршрута их выполнения.

Назван способ обезопасить российскую авиацию от атак ВСУ
© РИА Новости

«Есть способ защиты, чтобы наши самолеты и вертолеты не сбивали. Нужно сделать так, чтобы противник не знал ни время, ни место вылета на боевое задание нашей авиации», — заявил эксперт.

По его словам, с этой целью необходимо создать базу данных возможных маршрутов, включающую не менее 10 разных вариантов, которые будут производиться с разных аэродромов, а время и маршрут вылета авиации определять с помощью генератора случайных чисел.

Прохватилов пояснил, что таким образом информация о работе авиации окажется гораздо более скрытой. Он отметил, что задание на вылет по определенному маршруту пилоты будут получать за сутки или несколько часов до вылета, а противник, в свою очередь, не сможет вовремя получить разведданные и подготовиться к атаке.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление. Он отметил, что наступление требует больших сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения.

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