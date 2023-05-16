Мобилизация: последние новости на сегодня 16 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 мая 2023, в материале «Рамблера».

Москалькова получила 3,5 тыс. обращений по вопросам мобилизации в 2022 году

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в прошлом году получила около 3,5 тысяч обращений, которые затрагивали частичную мобилизацию, сообщает «Интерфакс».

Из этого числа 260 жалоб были коллективными. От россиян, подлежащих мобилизации, поступило 463 обращения, от членов семей мобилизованных и подлежащих призыву – чуть больше 3 тысяч. 2 тысячи 747 из них касалось возможности освобождения от мобилизации из-за отсутствия боевого опыта, состояния здоровья, наличия малолетних детей или нетрудоспособных членов семьи, временной отсрочки, или в связи с обучением в высшем учебном заведении.

В докладе Москальковой отмечается, что почти в каждом пятом обращении содержалось несогласие с призывом на военную службу. Также граждане заявляли о нарушении этических норм при вручении повестки, или о том, что ее вручали вместе с полицейскими ночью, а также на улицах, в общественных местах.

ЦБ заявил, что кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

В России заемщики, а также созаемщики и их семьи смогут получить кредитные каникулы, речь идет об участниках специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаила Мамута.

Об этом следует из поправок к проекту закона о кредитных каникулах. Их могут принять уже в эту сессию. Документ был доработан с учетом всех предложений. Россияне смогут воспользоваться каникулами один раз по одному потребительскому кредиту. Такое право будет положено в случае сложных жизненных ситуаций, установленных законом.

В течение всего периода действия кредитных каникул в отношении участника СВО, члены его семьи — созаемщики — смогут не платить по кредиту. Это не будет являться просроченной задолженностью, отмечает издание.

В Петербурге в добровольческой деятельности заняты более 340 тысяч человек

Санкт-Петербург уделяет особое внимание молодежной политике, сообщает spbdnevnik.ru со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Прежде всего, речь идет о патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти, развитии добровольчества и поддержке социально значимых проектов для развития молодых людей. Сегодня в акции #МЫВМЕСТЕ от Петербурга зарегистрирован 491 волонтер. На территории Петербурга работают 35 пунктов этого движения по сбору гуманитарной помощи. Уже собрано более 40 тонн гуманитарной помощи.