В России рассказали о выпуске дронов «Добрыня-2»

«Нами сделано более тысячи штук, большое количество отгружено для испытаний в воинские части. Сегодня мы на них ставим цифровые камеры. Раньше это была игрушка — для тренировок. У нас стоит задача в конце мая произвести еще тысячу штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку, и я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на 2-3 тысячи БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — сказал он.