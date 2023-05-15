Британский генерал предрек серию контрнаступлений ВСУ

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф считает, что Киев может не добиться успеха в первом контрнаступлении, поэтому ему придется провести серию маневров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Генерал предрек, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести несколько крупных атак в ближайшие месяцы или годы.

«Если бы Великобритания, другие страны Западной Европы, а также Америка дали Украине инструменты для выполнения этой работы [контрнаступления] год назад, то мы бы, вероятно, находились в другой ситуации сейчас», — отметил Ширрефф, добавив, что для успеха контрнаступления Киеву потребуется приложить много усилий.

В заключение он заметил, что возможные контрнаступления потребуют хорошей логистики, значительного количества оборудования и поддержки со стороны Запада.