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Британский генерал предрек серию контрнаступлений ВСУ

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф считает, что Киев может не добиться успеха в первом контрнаступлении, поэтому ему придется провести серию маневров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Генерал предрек, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести несколько крупных атак в ближайшие месяцы или годы.

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«Если бы Великобритания, другие страны Западной Европы, а также Америка дали Украине инструменты для выполнения этой работы [контрнаступления] год назад, то мы бы, вероятно, находились в другой ситуации сейчас», — отметил Ширрефф, добавив, что для успеха контрнаступления Киеву потребуется приложить много усилий.

В заключение он заметил, что возможные контрнаступления потребуют хорошей логистики, значительного количества оборудования и поддержки со стороны Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжает готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров. Он также допустил сокращение помощи Украине при неудачном наступлении ВСУ.

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