Российская авиация нанесла удар по мотострелкам ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла бомбовые удары по мотострелкам и подразделениям территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

По его словам, авиация западной группировки войск нанесла удары по местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и сил теробороны. Он также добавил, что российскими военными были сорваны три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе поселка Першотравневое и сел Синьковка и Кисловка.