$79.10+1.9086.09+1.84

Российская авиация нанесла удар по мотострелкам ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла бомбовые удары по мотострелкам и подразделениям территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Российская авиация нанесла удар по мотострелкам ВСУ на купянском направлении
© РИА Новости

По его словам, авиация западной группировки войск нанесла удары по местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и сил теробороны. Он также добавил, что российскими военными были сорваны три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе поселка Першотравневое и сел Синьковка и Кисловка.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщал, что на южнодонецком направлении российские разведчики вскрыли и уничтожили мобильную группу ВСУ на двух пикапах. Уточняется, что украинские военные были уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий