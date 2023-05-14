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НАТО захотела предложить Киеву немедленную помощь

Чиновники НАТО захотели предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Литве, но не членство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты Wall Street Journal.

Должностные лица занимаются разработкой соответствующего решения. При этом источник издания отмечает, что НАТО собирается обозначить возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в будущем. Саммит пройдет в городе Вильнюсе в июле.

Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в альянс после завершения конфликта на ее территории. Он подчеркнул, что Киев осознает невозможность получения членства во время военных действий. Глава государства также ответил на вопрос о возможном прекращении военной помощи в случае провала контрнаступления — он заявил, что Украина не думает о негативном развитии событий.

Столтенберг заявил, что все страны НАТО выступили за вступление Украины в альянс

В апреле сообщалось, что в ходе саммита Киев хочет получить четкий алгоритм движения Украины к членству в НАТО. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что партнеры продолжат оказывать помощь Киеву.

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