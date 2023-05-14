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Sky News: более 1500 британских военных примут участие в учениях НАТО в Эстонии

Более 1,5 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО «Весенний шторм», которые пройдут в Эстонии в мае, сообщает телеканал Sky News.

Более 1500 британских военных примут участие в учениях НАТО в Эстонии
© globallookpress.com

В учениях в общей сложности примут участие 14 тыс. военнослужащих из 11 стран-участниц альянса.

Ранее в Литве стартовали двухнедельные учения НАТО «Железный волк — 2023». В них примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники из Литвы и других стран НАТО, включая Бельгию, Канаду, Хорватию, Чехию, Германию, Норвегию, Португалию, Люксембург, Польшу, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США.

В ходе учений дислоцированная в Литве боевая группа усиленного передового присутствия НАТО и пехотный батальон Вайдотас Вооруженных сил Литвы отработают проведение наступательных и оборонительных операций.

Основная часть учений пройдет на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы, только там в ходе учений будут применяться взрывчатые вещества.

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