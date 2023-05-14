На Украине не подтвердили применение британских ракет Storm Shadow по территории России
Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев еще не начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".
Отмечается, что Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow или мы увидим результаты их действия", он сообщил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано".
"Думаю, вы правы", - подчеркнул советник, касаясь второй части вопроса.
Накануне представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о ракетах, которые ВСУ использовали при обстреле Луганска 12 мая. Уточнялось, что украинские войска применяли две Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.
Ранее в Луганске произошли два взрыва. Как уточняла сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, ракеты упали на здание бывшего машиностроительного завода.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.