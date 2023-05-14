$77.20+1.3284.25+1.36

На Украине не подтвердили применение британских ракет Storm Shadow по территории России

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев еще не начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

Отмечается, что Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow или мы увидим результаты их действия", он сообщил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано".

"Думаю, вы правы", - подчеркнул советник, касаясь второй части вопроса.

Накануне представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о ракетах, которые ВСУ использовали при обстреле Луганска 12 мая. Уточнялось, что украинские войска применяли две Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в Луганске произошли два взрыва. Как уточняла сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, ракеты упали на здание бывшего машиностроительного завода.

США прокомментировали решение Британии отправить Украине ракеты Storm Shadow

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий