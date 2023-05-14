Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев еще не начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

Отмечается, что Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow или мы увидим результаты их действия", он сообщил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано".

"Думаю, вы правы", - подчеркнул советник, касаясь второй части вопроса.

Накануне представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о ракетах, которые ВСУ использовали при обстреле Луганска 12 мая. Уточнялось, что украинские войска применяли две Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в Луганске произошли два взрыва. Как уточняла сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, ракеты упали на здание бывшего машиностроительного завода.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.