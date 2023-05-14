Житель Артемовска: российские военные спасли людей из заминированного подвала

Бойцы группы «Вагнер» взорвали стену, чтобы спасти людей из заминированного украинскими войсками подвала в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.

Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв Олег Корнеев.

«Такой небольшой взрыв был, мы вышли оттуда (из заминированного подвала. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.