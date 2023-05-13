В российских подводных лодках увидели серьезную угрозу для НАТО

Российский подводный флот представляет значительную опасность для Североатлантического альянса, рассказал адмирал в отставке Игорь Кабаненко в интервью для журнала Newsweek.

Кабаненко отметил, что с 2014 года Москва потратила большие средства на расширение и совершенствование подводного флота.

Автор статьи подчеркнул, что военные эксперты считают российские подводные крейсеры серьезной силой.