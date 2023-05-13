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СМИ: российские подводные лодки представляют для НАТО серьезную угрозу

Российский подводный флот представляет значительную опасность для Североатлантического альянса, рассказал адмирал в отставке Игорь Кабаненко в интервью для журнала Newsweek.

В российских подводных лодках увидели серьезную угрозу для НАТО
© РИА Новости

Кабаненко отметил, что с 2014 года Москва потратила большие средства на расширение и совершенствование подводного флота.

Автор статьи подчеркнул, что военные эксперты считают российские подводные крейсеры серьезной силой.

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По данным обозревателя, Соединенные Штаты в настоящее время стремятся наверстать упущенное и обезопасить территорию страны от возможных ударов со стороны России.

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