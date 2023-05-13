В российских подводных лодках увидели серьезную угрозу для НАТО

СМИ: российские подводные лодки представляют для НАТО серьезную угрозу
Российский подводный флот представляет значительную опасность для Североатлантического альянса, рассказал адмирал в отставке Игорь Кабаненко в интервью для журнала Newsweek.
Кабаненко отметил, что с 2014 года Москва потратила большие средства на расширение и совершенствование подводного флота.
Автор статьи подчеркнул, что военные эксперты считают российские подводные крейсеры серьезной силой.
По данным обозревателя, Соединенные Штаты в настоящее время стремятся наверстать упущенное и обезопасить территорию страны от возможных ударов со стороны России.