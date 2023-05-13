В США назвали пугающее НАТО оружие России

Как рассказал в беседе с изданием бывший первый заместитель главнокомандующего ВМС и советник-посланник миссии Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел Украины Игорь Кабаненко, Россия сделала масштабные инвестиции в подлодки с 2013 года.

В свою очередь, противоподлодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другое», сказал в беседе с изданием военный эксперт Ник Чайлдс. Автор статьи заключил, что США и союзники пытаются сравняться в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке Соединенных Штатов. Российские подводные лодки он назвал самой большой, кроме ядерного оружия, угрозой для НАТО.