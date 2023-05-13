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В США назвали пугающее НАТО оружие России

Критическую угрозу для Североатлантического альянса и стран Запада представляет российский подводный флот, полагают западные эксперты. О пугающем НАТО и США оружии президента России Владимира Путина сообщает издание Newsweek.

В США назвали пугающее НАТО оружие России
© lenta.ru

Как рассказал в беседе с изданием бывший первый заместитель главнокомандующего ВМС и советник-посланник миссии Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел Украины Игорь Кабаненко, Россия сделала масштабные инвестиции в подлодки с 2013 года.

В свою очередь, противоподлодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другое», сказал в беседе с изданием военный эксперт Ник Чайлдс. Автор статьи заключил, что США и союзники пытаются сравняться в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке Соединенных Штатов. Российские подводные лодки он назвал самой большой, кроме ядерного оружия, угрозой для НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия решила отправить Киеву военную технику на 2,7 миллиарда евро. Среди запланированных к поставке образцов техники — 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников.

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