Первые реактивные системы залпового огня HIMARS, приобретенные Польшей у США, поступят на вооружение армии республики уже в понедельник, 15 мая. Об этом в воскресенье сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак на съезде партии "Право и справедливость".

"Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше", - приводит его слова Польское телевидение.

По словам Блащака, Польша также ведет переговоры "о совместном производстве HIMARS".

Министр также отметил, что в следующем году Вооруженные силы Польши получат американские истребители F-35.