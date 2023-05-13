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В России прокомментировали «перехват» Украиной ракеты «Кинжал»

Источники в российском Минобороны и оборонно-промышленном комплексе «Кинжал», о котором заявляли на Украине. По их словам, Киев выдал за перехваченную ракету неопознанный объект.

В России прокомментировали «перехват» Украиной ракеты «Кинжал»
© РИА Новости

Собеседники издания сообщили, что в ходе проведения спецоперации украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла перехватить не одного «Кинжала», большую часть пусков не обнаружили средства радиолокационного наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО.

Источники заявили, что большая часть предъявленных Киевом обломков действительно является частями ракет, однако, вероятно, они не были сбиты, а сработали штатно.

Неизвестно, какую боевую часть демонстрирует украинская сторона, говорится в материале. Ею действительно могут оснащаться и гиперзвуковые «Кинжалы», но также ракеты 9М723 для комплексов «Искандер», они имеют много общего в конструкции, поскольку выпускаются одним конструкторским бюро, расположенным в Коломне. Точно определить, какому вооружению принадлежал фрагмент, могут только создатели, отмечается в статье.

В Минобороны оценили возможность перехвата «Кинжала» ЗРК Patriot

Ранее журналисты украинского издания Defense Express сообщили, что ночью 4 мая система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила Х-47М2 «Кинжал» в небе над Киевом — в результате боевая часть ракеты была якобы поражена еще в воздухе. Таким образом работники СМИ объяснили мощный взвыв, который слышали многие местные жители. По информации издания, сработал американский ЗРК Patriot.

Спустя сутки спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг данные о сбитой российской ракете. «Я уже опроверг [эти данные] тысячу раз. Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые председатели военных администраций — они уже получили за это», — заявил он.

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