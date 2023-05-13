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Мобилизация: последние новости на сегодня 13 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 13 мая 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

В ЦБ отметили снижение спроса на кредитные каникулы со стороны мобилизованных

Спрос на кредитные каникулы со стороны военнослужащих, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации, частично снизился. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута, передает газета «Ведомости».

Он пояснил, что все, кому была необходима услуга, скорее всего уже воспользовались ей непосредственно в период мобилизации. Солдаты все еще запрашивают кредитные каникулы, однако не так часто, как прежде.

Мамута добавил, что число жалоб на кредитные организации также снизилось.

Госдума готовится создать законопроект о пожизненной поддержке и лечении ветеранов СВО в санаториях

Ветераны боевых действий на территории Украины могут получить пожизненную поддержку от государства и право на санаторное лечение до конца жизни. Об этом пишет Радио Sputnik.

С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Он считает, что государство должно ввести для бойцов квоты на санаторное лечение и создать все условия для восстановления здоровья и душевного равновесия солдат. Поэтому он предлагает предоставить мобилизованным военнослужащим пожизненное право на отдых и бесплатное санаторно-курортное лечение.

Военнослужащие из Сахалина вернулись домой на время отпуска

Солдаты из Сахалинской области вернулись из зоны боевых действий на территории Украины на время отпуска, дома они пробудут 20 дней. Об этом пишет Sakh.online.

Военнослужащие за это время успеют отдохнуть, побыть наедине с родными и близкими и набраться сил для будущих сражений.

«Конкретных планов на отпуск у меня пока нет, но в первую очередь я вернулся, чтобы провести время с родными и близкими, устроить сюрприз дочке, которая очень меня ждет. В зоне спецоперации я находился семь месяцев», — поделился Егор из Южно-Сахалинска.

Издание отмечает, что семьи военнослужащих семь месяцев ждали этого дня и очень рады приветствовать близких дома.

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