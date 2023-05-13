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Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации в ВСУ

Боевой дух в украинской армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных, жесткая мобилизация по всей Украине является этому доказательством, рассказал военнопленный Александр Ляшенко. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации в ВСУ
© Reuters

Попавший в российский плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) был мобилизован из города Смела Черкасской области. Он оказался в плену на донецком направлении. По словам украинского военного, настроение его сослуживцев менялось в течение года.

«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто чтобы это закончилось», — отметил он.

Пленный добавил, что на Украине идет жесткая мобилизация, это говорит о больших потерях ВСУ.

«То есть если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что всех мужчин Николаева без разбора забирают в пункты мобилизации. При этом большинство николаевцев не хотят воевать.

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