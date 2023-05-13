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Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооружённых сил — замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.

Залужный назвал Герасимова сильным и непредсказуемым врагом
© ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости.

«Этого человека я читаю, и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — сказал Залужный.

При этом он заявил, что Герасимов является «сильным врагом», которого ВСУ должны уважать.

Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»

«Не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности ВС Российской Федерации. Всё-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — добавил Залужный.

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