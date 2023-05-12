На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты

Рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

© соцсети

Подобные ракеты могут бить на расстояние от 450 до 900 км, они предназначены для имитации полета боевого самолета или крылатой ракеты, сообщает «Военная хроника».

В канале опубликовано фото обломков. Утверждается, что их обнаружили на территории луганского предприятия «Полипак».

Для обмана противовоздушной обороны у MALD есть система имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.