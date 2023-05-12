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На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты

Рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты
© соцсети

Подобные ракеты могут бить на расстояние от 450 до 900 км, они предназначены для имитации полета боевого самолета или крылатой ракеты, сообщает «Военная хроника».

В канале опубликовано фото обломков. Утверждается, что их обнаружили на территории луганского предприятия «Полипак».

Для обмана противовоздушной обороны у MALD есть система имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.

В Луганске прогремели два взрыва

В пятницу в Луганске произошли два взрыва, о пострадавших и погибших не сообщалось. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев таким образом пытается запугать жителей республики.

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