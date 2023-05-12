Евросоюз и США оценили потери ВСУ

Власти Евросоюза считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 15 тысяч военнослужащих с момента начала боевых действий в феврале 2022 года (речь идет о потерях убитыми). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренние документы ЕС.

В этих же документах сказано, что, по оценкам США, Киев потерял 17 500 человек убитыми. В общей сложности ВСУ потеряли от 124 тысяч до 131 тысячи человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, считают американские власти.

Итальянский генерал Клаудио Грациано, бывший председатель военного комитета ЕС, заявил Euractiv, что украинский кризис войдет в историю как один из самых кровопролитных конфликтов на территории Европы.

В начале мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лишь за апрель ВСУ потеряли 15 тысяч военнослужащих (не уточнялось, идет ли речь об общих потерях убитыми и ранеными).