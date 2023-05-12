В Минобороны заявили об отражении атак ВСУ под Соледаром

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ 11 мая предприняли попытку наступления на Соледарском направлении, но все атаки были отражены. Об этом рассказали в очередной сводке военного ведомства.

Российские военные сообщили, что ВСУ вели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон под Соледаром (ее протяженность - более 95 километров).

Подразделения ВСУ совершили 26 атак, задействовав более тысячи военных, около 40 танков и другую технику.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», - подчеркнули в Минобороны.

Артемовск

Кроме того, в последние сутки российские штурмовые отряды продолжали бои за кварталы в западной части Артемовска.

Поддержку штурмовым отрядам оказали подразделения ВДВ, которые пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах, подчеркнули в Минобороны.

За последние 24 часа в районе Артемовска российская авиация совершила девять вылетов и выполнила 64 огневые задачи. Авиация и артиллеристы поразили подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки в ДНР.

Купянское направление

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 военных, два «Града» американскую артиллерийскую систему М109 Paladin и другую технику.

Российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ под Двуречным (Харьковская область) и Новоселовским (ЛНР).

Красно-Лиманское направление

Здесь в течение ночи российские военные ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы в районе села Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 75 военных, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и другую технику.

Малоильиновское направление

На этом направлении ВС РФ заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». ВСУ потеряли более 540 украинских военнослужащих и восемь танков.

Всего на Донецком направлении общие потери ВСУ составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.

В районе Запорожья российские силы уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ, а в Харьковской области - американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Системы ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также за сутки были уничтожены 25 украинских беспилотников.