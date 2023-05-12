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В Минобороны заявили об отражении атак ВСУ под Соледаром

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ 11 мая предприняли попытку наступления на Соледарском направлении, но все атаки были отражены. Об этом рассказали в очередной сводке военного ведомства.

Российские военные сообщили, что ВСУ вели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон под Соледаром (ее протяженность - более 95 километров).

Подразделения ВСУ совершили 26 атак, задействовав более тысячи военных, около 40 танков и другую технику.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», - подчеркнули в Минобороны.

Артемовск

Кроме того, в последние сутки российские штурмовые отряды продолжали бои за кварталы в западной части Артемовска.

Поддержку штурмовым отрядам оказали подразделения ВДВ, которые пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах, подчеркнули в Минобороны.

За последние 24 часа в районе Артемовска российская авиация совершила девять вылетов и выполнила 64 огневые задачи. Авиация и артиллеристы поразили подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки в ДНР.

Купянское направление

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 военных, два «Града» американскую артиллерийскую систему М109 Paladin и другую технику.

Российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ под Двуречным (Харьковская область) и Новоселовским (ЛНР).

Красно-Лиманское направление

Здесь в течение ночи российские военные ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы в районе села Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 75 военных, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и другую технику.

Малоильиновское направление

На этом направлении ВС РФ заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». ВСУ потеряли более 540 украинских военнослужащих и восемь танков.

Всего на Донецком направлении общие потери ВСУ составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.

В районе Запорожья российские силы уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ, а в Харьковской области - американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Системы ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также за сутки были уничтожены 25 украинских беспилотников.

Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом

За все время спецоперации российские силы уничтожили 422 украинских самолета, больше четырех тысяч беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, более девяти тысяч танков и другую технику.

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