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Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом

Под Белгородом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крупный неопознанный объект. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, система ПВО могла сбить ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) или беспилотник самолетного типа. В частности, мог быть сбит дрон Mugin-5 Pro.

В настоящее время обломки неопознанного объекта изучают специалисты. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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