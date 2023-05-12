В США призвали обеспечить Украину недостающими средствами ПВО

Конгрессмен от Демократической партии Стив Коэн в ходе выступления в Палате представителей призвал власти США и их союзников помочь Украине обеспечить безопасность собственного воздушного пространства, а также "защитить демократию и свободу". Его слова приводит RT. По мнению политика, Киев якобы одержал верх над Москвой "во всех существующих военных аспектах", кроме неба.