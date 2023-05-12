В США призвали обеспечить Украину недостающими средствами ПВО
Конгрессмен от Демократической партии Стив Коэн в ходе выступления в Палате представителей призвал власти США и их союзников помочь Украине обеспечить безопасность собственного воздушного пространства, а также "защитить демократию и свободу". Его слова приводит RT. По мнению политика, Киев якобы одержал верх над Москвой "во всех существующих военных аспектах", кроме неба.
"Наша страна и наши союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина получила достаточно дополнительных вооружений для защиты воздушного пространства, своих военных, демократии, свободы, а также для защиты принципа верховенства права в своей стране и во всей Европе", — подчеркнул Коэн.
Заявление конгрессмена прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению эксперта, эти слова можно считать очередной попыткой американских политиков отвлечь внимание электората в том числе от финансовых проблем, которые существуют в США.
Тем временем, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предсказал отставку главы Белого дома Джо Байдена в ближайшие два месяца.