Ветеран СВР Корольков: Россия уже начала отвечать на поставку ракет Storm Shadow Украине
Российская армия уже начала отвечать на поставку Украине британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сказал Pravda.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков. По его словам, речь идет о массированных ударах, которые российские военные нанесли по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ветеран СВР отметил, что данные дальнобойные ракеты могут с легкостью нанести удары по Крыму с правого берега Днепра или по объектам, расположенным на территории Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России. Однако, по его словам, у России есть средства, которые позволят им противостоять.
"Во-первых, они перехватываемые, в принципе. Там достаточно сильная система ПВО создана. Так что, я думаю, что это очередной факт, который отдаляет в неизвестность наши благоприятные взаимоотношения с Великобританией. Кроме того, ответы могут быть многосторонние. Трудно перечислить, чем можно ответить, включая, что у них под угрозой многочисленные кабели, связывающие с США. Международная финансовая система завязана на них. Это будет полный хаос. В этом хаосе тоже не совсем заинтересованы", — рассказал разведчик.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что, в случае применения Украиной Storm Shadow, по ее западным границам должны быть нанесены массированные ракетные удары, чтобы перекрыть каналы поставок западного вооружения.