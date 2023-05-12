Ветеран СВР Корольков: Россия уже начала отвечать на поставку ракет Storm Shadow Украине

"Во-первых, они перехватываемые, в принципе. Там достаточно сильная система ПВО создана. Так что, я думаю, что это очередной факт, который отдаляет в неизвестность наши благоприятные взаимоотношения с Великобританией. Кроме того, ответы могут быть многосторонние. Трудно перечислить, чем можно ответить, включая, что у них под угрозой многочисленные кабели, связывающие с США. Международная финансовая система завязана на них. Это будет полный хаос. В этом хаосе тоже не совсем заинтересованы", — рассказал разведчик.