В ЮАР опровергли поставки оружия в Россию

«Дело в том, что ЮАР для России — партнер очень долгосрочный, и как раз основная статья партнерства — это не столько экспорт-импорт вооружений, а больше экономические сюжеты, торговые сюжеты, которые связаны с поставками ресурсов из ЮАР на территорию России для российских производств. Я думаю, что, несмотря на сложности текущей ситуации, основной торговый оборот по ресурсам, по редкоземельным металлам будет продолжаться. Заявления США были и будут продолжаться, это идет в курсе их основной внешней политики, но США — отдельно, ЮАР — отдельно. Да, конечно, ЮАР будет прислушиваться к мнению основных игроков, но надо понимать, что сейчас основной внешний игрок на территории ЮАР — это Китай, поэтому больше ЮАР будет прислушиваться к каким-либо заявлениям со стороны Китая, если они прозвучат. А как мы знаем, пока что никаких запретов или высказываний со стороны Китая относительно того, можно ли ЮАР торговать, например, кобальтом в Россию или нет, не было, но я думаю, что в ближайшее время и не будет. Поэтому здесь нужно учитывать изменившуюся диспозицию внешних игроков по Африке. Сейчас основные игроки в Африке — это далеко не Европа и не США. Это Китай, Турция, Иран, Эмираты, арабские игроки, поэтому как раз на них надо ориентироваться, какие они заявления делают».