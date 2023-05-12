В ЮАР опровергли поставки оружия в Россию

В ЮАР заявили, что не поставляли оружие в Россию. Таким образом в стране ответили на обвинение США.
11 мая американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что республика поставляла в Россию оружие и боеприпасы. По утверждению США, это произошло в декабре, когда российское судно Lady R находилось на базе ВМС ЮАР вблизи Кейптауна. Администрация президента республики заявила, что такое высказывание американского посла подрывает сотрудничество между странами. Также отмечалось, что никаких подтверждений передачи вооружения предоставлено не было.
Теперь в ЮАР утверждают, что даже если передача оружия России была, то официально ее не разрешали. Комментирует доцент факультета мировой политики МГУ, африканист Наталия Пискунова:
Наталия Пискунова доцент факультета мировой политики МГУ, африканист:
«Дело в том, что ЮАР для России — партнер очень долгосрочный, и как раз основная статья партнерства — это не столько экспорт-импорт вооружений, а больше экономические сюжеты, торговые сюжеты, которые связаны с поставками ресурсов из ЮАР на территорию России для российских производств. Я думаю, что, несмотря на сложности текущей ситуации, основной торговый оборот по ресурсам, по редкоземельным металлам будет продолжаться. Заявления США были и будут продолжаться, это идет в курсе их основной внешней политики, но США — отдельно, ЮАР — отдельно. Да, конечно, ЮАР будет прислушиваться к мнению основных игроков, но надо понимать, что сейчас основной внешний игрок на территории ЮАР — это Китай, поэтому больше ЮАР будет прислушиваться к каким-либо заявлениям со стороны Китая, если они прозвучат. А как мы знаем, пока что никаких запретов или высказываний со стороны Китая относительно того, можно ли ЮАР торговать, например, кобальтом в Россию или нет, не было, но я думаю, что в ближайшее время и не будет. Поэтому здесь нужно учитывать изменившуюся диспозицию внешних игроков по Африке. Сейчас основные игроки в Африке — это далеко не Европа и не США. Это Китай, Турция, Иран, Эмираты, арабские игроки, поэтому как раз на них надо ориентироваться, какие они заявления делают».
В ближайшее время власти ЮАР создадут независимую следственную группу для расследования происшествия, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABC. Содействие ей будут оказывать президентская администрация и Минобороны республики.
Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Президент поддержал идею участия африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования. Также главы государств обсудили будущий саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе.