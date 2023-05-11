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В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) одного из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии — 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии
© ТАСС

«Сегодня они отправились на фронт, чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях», — рассказал политик.

По его словам, под руководством Магомеда Тушаева полк «блестяще выполняет боевые задачи» и достигает больших успехов на ответственном участке фронта. Такую эффективность подразделения Кадыров связал с богатым боевым опытом военнослужащих.

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«Они неоднократно принимали участие в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках проводимой СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории ЧР», — добавил глава Чечни.

В конце апреля Кадыров рассказал об отправке в зону СВО бойцов республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». Ранее многие из них были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.

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