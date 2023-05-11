Военные сборы 2023: кого призовут, а кто освобожден от сборов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе. Кого коснутся военные сборы в 2023 году, а кто от них освобожден - читайте в материале «Рамблера».

Военный сбор в России: кто поедет и как проходит

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По законам об обороне и о воинской обязанности, военные сборы распространяются на россиян-запасников. Призыв на сборы может касаться как людей, уже когда-то отслуживших, так и россиян без военного опыта.

Россиян могут призвать на военные сборы в Вооруженные силы РФ, органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и другие структуры.

Военные сборы могут включать различные мероприятия, цель которых - повышение боевой готовности и боевая подготовка. Речь, в частности, идет о физической, строевой и тактической подготовке, обучению военной специальности и стрельбе.

В законах сказано, что сборы могут быть учебными и проверочными (направленными на проверку боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов).

Сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности направлены на оценку готовности воинских частей и комиссариатов к возможному вооруженному конфликту или мобилизации. В ходе таких сборов проводятся проверки оборудования, организации командования и контроля, а также подготовка к возможным боевым действиям.

Длительность сборов, их место и время проведения назначают в Минобороны, но дольше пары месяцев сборы длиться не должны. Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев рассказал РБК, что дольше месяца сборы обычно не затягиваются.

Коллега Лебедева по комитету Виктор Соболев добавил, что приглашать на сборы людей без боевого опыта не имеет смысла - чтобы участвовать в боевом слаживании, необходима военно-учетная специальность.

Запасники обычно отправляются на сборы в своем регионе, исключение - если у человека редкая воинская специальность.

Отправлять запасников на сборы не должны чаще, чем раз в три года. За все время, пока человек считается запасников, он может провести на сборах не дольше года.

Резервистов не могут привлекать к выполнению боевых задач и работе в условиях вооруженных конфликтов. За ними не закрепляют оружие или технику.

На сборы призывают военнослужащих запаса:

Тех, кто проходил срочную службу;

Выпускников военных кафедр;

Россиян, которые когда-то выбрали альтернативную службу;

Резервистов, которые после службы в армии заключили с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв.

Призыву на сборы подлежат:

Рядовые и сержанты до 35 лет;

Младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) в возрасте до 50 лет;

Старшие офицеры - до 55 лет.

Таким образом, на сборы не вызовут отслужившего когда-то сержанта, которому сейчас 36 лет, или 56-летнего полковника.

От сборов освобождены:

Люди, забронированные органами власти;

Полицейские, росгвардейцы, сотрудники ФСИН, гражданский персонал Вооруженных сил РФ;

Служащие авиационного и железнодорожного транспорта;

Состав судов морского и речного флота;

Педагоги и студенты;

Многодетные отцы;

Граждане, у которых есть кто-то на иждивении.

За призванными на сборы россиянами сохраняется их работа (то есть уволить их не могут) и средняя зарплата. Также им возмещают расходы на проезд к месту сборов.

Опрошенные РБК депутаты Госдумы заявили, что сборы можно считать «повышением квалификации» и восстановлением навыков по военно-учетной специальности.

Указ Путина: детали

Указ президента о военных сборах был опубликован 10 мая. Он вступает в силу со дня опубликования.

ТАСС объясняет, что призывать начнут не мгновенно: основываясь на указе президента, мобилизационное управление Минобороны подготовит свою директиву, а затем направит ее в военкоматы. Только после этого россиянам начнут приходить повестки.

В документе подчеркивается, что военные сборы проводятся в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и в органы Федеральной службы безопасности.

Правительство РФ и региональные власти обязаны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. Это означает, что они должны предоставить необходимые ресурсы - помещения, транспорт, питание и медицинское обслуживание.

Два пункта в указе Путина идут под грифом «для служебного пользования».

Предыдущий аналогичный указ Путин подписал до начала спецоперации - 18 февраля 2022 года. Также сборы проводились после выхода указов 26 апреля 2021-го, 29 июня 2020 года, 20 февраля 2019-го. Все эти указы включали пункты под грифом «для служебного пользования».

ТАСС отмечает, что количество призываемых резервистов и их распределение по военным округам является закрытой информацией, в указах ее не раскрывают.

Как отправят повестки на сборы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что резервистам стоит ждать бумажных повесток на сборы. Однако в некоторых областях и регионах, имеющих технические возможности, повестки продублируют в электронной форме.