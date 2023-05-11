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В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли их позиции

Азербайджанские Вооруженные силы утром 11 мая начали артобстрел в направлении армянских позиций, сообщается на сайте военного ведомства Армении.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли их позиции
© Global Look Press

"11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении [села] Сотка", - говорится в заявлении.

В МО пообещали вскоре опубликовать дополнительное сообщение с подробностями. Несколько дней назад стало известно, что Армения и Азербайджан не достигли прогресса по главным вопросам в рамках мирного договора по Нагорному Карабаху. В апреле Минобороны Армении сообщило о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана.

Однако в Баку заявляли, что непричастны к данному инциденту.

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