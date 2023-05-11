По информации Минобороны РФ, в зоне СВО успешно действуют четыре бронепоезда

Четыре специальных бронепоезда российских железнодорожных войск, выполняющие боевые задачи в зоне Специальной военной операции (СВО), успешно отразили все атаки украинских диверсантов, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков Генерал отметил, что специальные бронепоезда "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей" выполняют в зоне СВО важные задачи.

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Они сопровождают эшелоны с военными грузами и оперативное восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. Косенков подчеркнул, что все нападения, которые были совершены украинскими диверсионно-разведывательными группами, успешно отражались личным составом бронепоездов с большими потерями для противника.