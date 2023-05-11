По информации Минобороны РФ, в зоне СВО успешно действуют четыре бронепоезда
Четыре специальных бронепоезда российских железнодорожных войск, выполняющие боевые задачи в зоне Специальной военной операции (СВО), успешно отразили все атаки украинских диверсантов, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков Генерал отметил, что специальные бронепоезда "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей" выполняют в зоне СВО важные задачи.
Они сопровождают эшелоны с военными грузами и оперативное восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. Косенков подчеркнул, что все нападения, которые были совершены украинскими диверсионно-разведывательными группами, успешно отражались личным составом бронепоездов с большими потерями для противника.
Поврежденные железнодорожные пути, сказал генерал, восстанавливают специализированными подразделениями и мобильными тактическими группами железнодорожных войск. Косенковым были перечислены задачи, которые в зоне СВО выполняют военные железнодорожники. Это "техническая разведка, разминирование железнодорожных путей, восстановление поврежденных участков, сопровождение военных грузов, наведение переправ, расчистка завалов, выполнение земляных работ". Генерал подчеркнул, что железнодорожные войска обеспечивают надежное техническое прикрытие железных дорог и воинских перевозок. Ранее боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, была снята на видео.