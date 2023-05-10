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Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов из-за «напряженной оперативной ситуации» на территории страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По словам Бауэра, вчера Залужный прислал ему письмо, в котором заявил, что из-за напряженной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании «даже в формате видеоконференции.

Адмирал добавил, что о подготовке наступления ВСУ страны НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Напомним, что 2 мая председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли провел с Залужным телефонный разговор и обсудил ход конфликта. Стороны обменялись оценками ситуации, а Милли подтвердил «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

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