Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

«Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — отмечает издание.

При этом собеседники CNN уточнили, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России. При этом Соединенное Королевство не признает, что Крым является российской территорией.