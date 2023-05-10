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Бывший замглавы Пентагона призвал помочь ВПК США

Военно-промышленная база Соединенных Штатов сталкивается с тяжелыми проблемами, говорится в материалах Министерства обороны со ссылкой на заявление экс-заместителя главы Пентагона Дэвида Норквиста, который руководит Национальной оборонно-промышленной ассоциацией.

Бывший замглавы Пентагона призвал помочь ВПК США
© ТАСС

По его словам, участникам этого рынка необходима поддержка. В противном случае это может привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством. В публикации отмечается, что в настоящее время назрела необходимость помощи данным предприятиям, «пока не поздно». Компании могут решить прекратить работу с их правительственными клиентами.

Норквист указал, что система поставок в обороне США может оказаться под угрозой тогда, когда будет необходима стране. Он напомнил об эпидемии коронавируса, когда были нарушены цепочки поставок. Также он указал на ситуацию вокруг Украины, которая показала, «насколько сильно высокоинтенсивный конфликт между странами отличается в потреблении боеприпасов и частей от контртеррористических операций».

Так как в США наблюдается возврат конкуренции сил, и страна больше не может «превосходить своих противников только по размеру», Вашингтон должен полагаться на союзников и партнеров, следует из документов.

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