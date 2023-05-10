В США заявили об угрожающих темпах модернизации китайских войск

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что Китай проводит тщательную модернизацию своих войск, занимаясь разработкой вооружений для нанесения ударов на все большие расстояния, сообщает РИА Новости.

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«Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами», — заявил американский генерал.

Он выразил уверенность в том, что Пекин увеличивает темпы разработки передового оружия и технологий отнюдь не для того, чтобы применять их лишь для региональной обороны. По его словам, Китай стремиться увеличить дальнобойность своего оружия.